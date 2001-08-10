Семья из Корсакова лишилась 2,5 миллиона рублей после звонка лже-налоговика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие дни сразу несколько жителей Сахалинской области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников. Общая сумма ущерба превысила 2,7 миллиона рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, самое крупное хищение зарегистрировано в Корсакове. Там 27-летний местный житель поверил неизвестному, который представился сотрудником налоговой службы.

Под предлогом выяснения причин отсутствия налоговых деклараций злоумышленник выманил у мужчины номер СНИЛС. После этого мошенники убедили заявителя, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, а на него и его супругу оформляются кредиты.

Следуя инструкциям, семейная пара перевела на счета аферистов более 2,5 миллиона рублей. Из этой суммы 1 349 000 рублей были личными накоплениями, а еще 1 193 075 рублей взяты в кредит. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В Южно-Сахалинске от действий мошенников пострадала 70-летняя пенсионерка. Она попалась на схему «заработок в интернете». С февраля по март женщина перевела неизвестным 167 тысяч рублей, надеясь получить дополнительный доход. Там же 48-летний мужчина решил купить спортивную обувь в онлайн-магазине. После перевода 8 470 рублей продавец перестал выходить на связь, а товар так и не доставили. По обоим фактам возбуждены уголовные дела.