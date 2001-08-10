В Южно-Сахалинске Toyota Vista врезалась в дорожное ограждение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 сентября 2026 года в 21:00 в районе дома №6 «Г» по переулку Украинский произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota Vista двигался в южном направлении, выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за машиной, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня На Камчатке будут судить тренера по биатлону за травму ребенка на тренировке
09:24 Сегодня Трое сахалинцев предстанут перед судом за вылов горбуши и заготовку 78 кг икры
09:50 Сегодня Почти 1200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске Toyota Vista врезалась в дорожное ограждение
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 08:43 Вчера Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?