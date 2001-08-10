Тихоокеанское
информационное агентство
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09:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске Toyota Vista врезалась в дорожное ограждение

В Южно-Сахалинске Toyota Vista врезалась в дорожное ограждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября 2026 года в 21:00 в районе дома №6 «Г» по переулку Украинский произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota Vista двигался в южном направлении, выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за машиной, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.

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