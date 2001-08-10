Тихоокеанское
информационное агентство
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08:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке будут судить тренера по биатлону за травму ребенка на тренировке

На Камчатке будут судить тренера по биатлону за травму ребенка на тренировке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тренера по биатлону с Камчатки будут судить за травму подопечной. 50-летняя жительница Петропавловска-Камчатского обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает ТК «41 Регион».

По версии обвинения, в октябре прошлого года на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова во время тренировки 11-летняя девочка получила травму правого глаза, потому что другой несовершеннолетний неосторожно обращался со спортивной винтовкой. Эксперты установили, что травма причинила девочке вред здоровью средней тяжести.

Следствие считает, что происшествие стало возможным из-за того, что тренер оставил детей без присмотра, а оружие — без постоянного контроля. Также, по версии обвинения, не были обеспечены необходимые меры безопасности во время тренировки.

Ранее по иску прокурора образовательную организацию, где занималась девочка, обязали выплатить ей компенсацию морального вреда.

Уголовное дело направили в Петропавловск-Камчатский городской суд. Теперь его рассмотрят по существу.

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