На Камчатке будут судить тренера по биатлону за травму ребенка на тренировке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тренера по биатлону с Камчатки будут судить за травму подопечной. 50-летняя жительница Петропавловска-Камчатского обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает ТК «41 Регион».
По версии обвинения, в октябре прошлого года на биатлонном комплексе имени В. Фатьянова во время тренировки 11-летняя девочка получила травму правого глаза, потому что другой несовершеннолетний неосторожно обращался со спортивной винтовкой. Эксперты установили, что травма причинила девочке вред здоровью средней тяжести.
Следствие считает, что происшествие стало возможным из-за того, что тренер оставил детей без присмотра, а оружие — без постоянного контроля. Также, по версии обвинения, не были обеспечены необходимые меры безопасности во время тренировки.
Ранее по иску прокурора образовательную организацию, где занималась девочка, обязали выплатить ей компенсацию морального вреда.
Уголовное дело направили в Петропавловск-Камчатский городской суд. Теперь его рассмотрят по существу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня На Камчатке будут судить тренера по биатлону за травму ребенка на тренировке
09:24 Сегодня Трое сахалинцев предстанут перед судом за вылов горбуши и заготовку 78 кг икры
09:53 Сегодня В Южно-Сахалинске Toyota Vista врезалась в дорожное ограждение
09:50 Сегодня Почти 1200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина
15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 08:43 Вчера Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
- 11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
- 15:41 17 Сентября Сахалинка Дарина Недзелинская завоевала бронзу первенства России по серфингу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?