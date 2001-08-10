В Южно-Сахалинске 19-летний парень украл вещи из комнаты персонала лаундж-бара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. В дежурную часть обратилась 18-летняя местная жительница – у неё пропали личные вещи.
Оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Выяснилось, что 5 сентября 2026 года он отдыхал в лаундж-баре с приятелем. Через некоторое время парень заметил комнату персонала, где никого не было. Убедившись, что за ним не наблюдают, он зашёл внутрь, нашёл женскую футболку и куртку и забрал их. Позже он выбросил вещи потерпевшей. Сумма ущерба составила 35 000 рублей.
Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
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