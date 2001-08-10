Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2026
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09:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое сахалинцев предстанут перед судом за вылов горбуши и заготовку 78 кг икры

Трое сахалинцев предстанут перед судом за вылов горбуши и заготовку 78 кг икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Анивского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против трёх жителей Сахалинской области. Их обвиняют по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемые с использованием запрещённых орудий лова незаконно выловили горбушу в одной из рек Анивского района. Из рыбы они заготовили 78 кг икры. Ущерб превысил 2,1 миллиона рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, ущерб возместили в ходе дознания в полном объёме. Уголовное дело направили в Анивский районный суд для рассмотрения по существу.

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