Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2026
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09:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 1200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Почти 1200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 22 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 152 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, четырёх – с тонировкой, восьмерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, пятерых – за выезд на встречную полосу, четырёх – за технические неисправности (глушитель), троих – за перевозку детей с нарушением ПДД, одного – за невыполнение требований полиции. Оформили 14 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 18 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1196 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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