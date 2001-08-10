Почти 1200 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 22 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 152 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 13 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли трёх водителей незарегистрированных машин, четырёх – с тонировкой, восьмерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, пятерых – за выезд на встречную полосу, четырёх – за технические неисправности (глушитель), троих – за перевозку детей с нарушением ПДД, одного – за невыполнение требований полиции. Оформили 14 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 18 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1196 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.