Ночные гонки автомобилей в Южно-Сахалинске взяли на карандаш в ГАИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ГАИ Сахалинской области подтвердили, что 18 сентября от жителей Южно-Сахалинска поступило обращение на гонщиков, которые устраивают ночные заезды в районе Дальнего. По словам горожан, рёв моторов и громкие хлопки из глушителей мешают отдыхать, а соревнования на высокой скорости могут привести к беде на дороге. Последний раз скопление людей и легковушек видели 18 сентября.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, к моменту прибытия экипажа ДПС автомобили не находились в движении, а стояли – фактически нарушение не зафиксировали. Сотрудники провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД, общественного порядка и соблюдении требований безопасности.
Одна из горожанок отметила, что раньше гонщики собирались в районе Санаторного, но после того, как их разогнали, обосновались на новом месте, где ночью поток машин меньше. Однако жилые дома находятся рядом, а заезды с «выстрелами» из глушителей продолжаются до 5 утра. В прошлую пятницу жители обратились в полицию, и сотрудники ГАИ быстро отреагировали.
В ведомстве добавили: в случае повторного обращения меры реагирования будут приняты незамедлительно.
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