Четверых пьяных водителей задержали на Сахалине за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области за прошедшие сутки зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. Одновременно с этим сотрудники Госавтоинспекции провели масштабную профилактическую работу, пресекшую значительное количество нарушений.

За 12 марта 2026 года инспекторами выявлено 138 фактов несоблюдения Правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, особое внимание уделялось пресечению грубых нарушений, влияющих на безопасность всех участников движения.

Так, от управления транспортными средствами отстранены четыре водителя, находившиеся в состоянии опьянения. Еще десять автомобилистов задержаны за то, что сели за руль, не имея на это законного права, либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда.

Пять водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Тринадцать автолюбителей понесут наказание за управление машинами со стеклами, покрытыми тонировочной пленкой, светопропускание которой не соответствует нормативам. Еще пять человек нарушили требования дорожных знаков и правила стоянки.

Помимо этого, составлено семь административных материалов в отношении водителей, вовремя не оплативших штрафы за предыдущие нарушения. За сутки на специализированную стоянку помещены семь автомобилей.

Всего стационарными комплексами фото- и видеофиксации, работающими в автоматическом режиме, зарегистрировано 3017 нарушений Правил дорожного движения. В Госавтоинспекции напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и внимательности на дорогах.