Пять сёл в Долинском районе остались без воды из-за аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители пяти сёл в Долинском районе двое суток просидели без центрального водоснабжения. Причиной стала коммунальная авария, которая произошла на магистральном водопроводе в районе Покровке. Чтобы восстановить подачу воды, бригады трудились круглосуточно, в том числе в праздничный день, пишет astv.ru.

Как сообщил мэр Долинского района Александр Тугарев в своём Telegram, в результате аварии без воды остались Быков, Углезаводск, Покровка, Сосновка и Октябрьское.

"С первых минут после поступления сигнала аварийные службы и ресурсоснабжающая организация приступили к работе. Задействовали необходимую спецтехнику, вели ремонтно-восстановительные работы. Ситуация осложняется сложным рельефом местности и погодными условиями", - отметил глава округа.

Накануне Александр Тугарев прибыл на место устранения аварии на магистральном водопроводе. Он отметил, что потребовалось много времени, чтобы добраться до повреждённого участка. Всё это время в сёла организовывали подвоз воды.

Ближе к полуночи мэр района сообщил, что ремонт завершили, стартовала запитка системы водоснабжения.