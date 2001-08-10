В Южно-Сахалинске полицейские нашли у пассажира машины наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники ДПС задержали пассажира автомобиля, у которого обнаружили наркотическое вещество. Инспекторы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины во время плановой проверки документов.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, экипаж ДПС остановил иномарку на Комсомольской улице. В салоне находились 24-летний водитель и его 34-летний пассажир. Полицейские заметили, что пассажир при виде них начал сильно нервничать, что вызвало законные подозрения.

В ходе личного досмотра инспекторы обнаружили в кармане шорт пассажира полимерный пакет с белым порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 0,53 грамма является наркотиком a-PVP (N-метилэфедрон). На основании этого ОД ОП УМВД России "Южно-Сахалинск" возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ.