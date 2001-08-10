Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2026
Сейчас 23:03
76,98|90,72
Жителям Сахалина не рекомендуют выходить на лед в заливе Мордвинова 5 февраля
10:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская полиция проверила выявила нарушения миграционного законодательства на стройках

Сахалинская полиция проверила выявила нарушения миграционного законодательства на стройках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правоохранительные органы Сахалинской области провели плановые рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах Южно-Сахалинска. В ходе межведомственной операции сотрудники выявили ряд нарушений, включая незаконную трудовую деятельность, что привело к административным наказаниям и аннулированию документов.

30 января 2026 года управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области организовало комплексную проверку совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции "Южно-Сахалинск", центра по противодействию экстремизму, управления по контролю за оборотом наркотиков и управления уголовного розыска. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, силовую часть операции обеспечили бойцы Росгвардии. Всего в этот день правоохранители проверили документы у 126 иностранных граждан, работающих на стройках островной столицы.

По итогам рейдов полицейские составили несколько административных протоколов. Одного иностранца привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания. Ещё двое нарушили региональный запрет на занятие определёнными видами работ, имея патент. При этом одному из них аннулировали ранее выданный патент, а другому не только сократили разрешённый срок пребывания в России, но и впоследствии закрыли въезд в страну из-за повторных серьёзных нарушений.

Отдельно в ходе проверок специалисты установили, что один гражданин России, получивший гражданство, не встал своевременно на воинский учёт. Материалы по этому факту полицейские направили в управление ФСБ по Сахалинской области для дальнейшего расследования. Данные мероприятия входят в регулярный план работы силовых структур региона, направленный на контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?