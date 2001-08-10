Сахалинская полиция проверила выявила нарушения миграционного законодательства на стройках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правоохранительные органы Сахалинской области провели плановые рейды по проверке соблюдения миграционного законодательства на строительных объектах Южно-Сахалинска. В ходе межведомственной операции сотрудники выявили ряд нарушений, включая незаконную трудовую деятельность, что привело к административным наказаниям и аннулированию документов.
30 января 2026 года управление по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области организовало комплексную проверку совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции "Южно-Сахалинск", центра по противодействию экстремизму, управления по контролю за оборотом наркотиков и управления уголовного розыска. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, силовую часть операции обеспечили бойцы Росгвардии. Всего в этот день правоохранители проверили документы у 126 иностранных граждан, работающих на стройках островной столицы.
По итогам рейдов полицейские составили несколько административных протоколов. Одного иностранца привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания. Ещё двое нарушили региональный запрет на занятие определёнными видами работ, имея патент. При этом одному из них аннулировали ранее выданный патент, а другому не только сократили разрешённый срок пребывания в России, но и впоследствии закрыли въезд в страну из-за повторных серьёзных нарушений.
Отдельно в ходе проверок специалисты установили, что один гражданин России, получивший гражданство, не встал своевременно на воинский учёт. Материалы по этому факту полицейские направили в управление ФСБ по Сахалинской области для дальнейшего расследования. Данные мероприятия входят в регулярный план работы силовых структур региона, направленный на контроль за соблюдением миграционного законодательства.
