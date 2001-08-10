Тихоокеанское
информационное агентство
Жительница Корсакова перевела мошенникам 50 тысяч рублей, приняв их за знакомую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Корсакова потеряла 50 тысяч рублей, поверив сообщению в мессенджере от имени своей знакомой. Как выяснилось позже, злоумышленники взломали аккаунт подруги и использовали его для обмана доверчивой женщины.

15 января около 23 часов 56-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу. Она рассказала, что получила сообщение в мессенджере от своей знакомой с просьбой срочно занять 50 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, женщина перевела деньги на указанный счёт. Лишь позднее, в ходе личного разговора с подругой, она узнала, что та ничего не просила - её аккаунт оказался скомпрометирован, а сообщения отправляли киберпреступники.

Полиция уже начала проверку по факту инцидента. По результатам доследственной проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, стражи порядка призывают граждан проявлять бдительность при получении подобных запросов, особенно в мессенджерах и социальных сетях, и всегда уточнять информацию лично или по проверенному каналу связи.

