В Корсакове водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове водитель автомобиля "Toyota Corolla Axio" сбил 16-летнюю пешеходницу и скрылся с места происшествия. Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 января в 18:30 возле дома №60 на улице Флотской.

По предварительной информации, 43-летняя водитель совершила наезд на подростка, когда та переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После столкновения автомобилистка не оказала помощь и покинула место аварии. Как сообщили ТИА "Острова" в правоохранительных органах, пострадавшая девушка получила телесные повреждения.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту данного дорожно-транспортного происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.