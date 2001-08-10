На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За одну ночь пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области дважды выезжали на тушение автомобилей. Инциденты произошли в разных городах, но в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
В Поронайске сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице 40 лет ВЛКСМ поступило вчера, 14 декабря, в 20:53. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, расчёт прибыл на место за четыре минуты и обнаружил густой дым, идущий из кузова машины. Спасатели локализовали пожар к 20:59, а к 21:31 полностью ликвидировали его на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники.
Второй вызов поступил сегодня, 15 декабря, в 00:45, уже в Холмске. Здесь горел легковой автомобиль, и по прибытии пожарных они увидели открытое пламя. Специалисты локализовали возгорание за шесть минут, к 00:51, а к 01:05 полностью потушили огонь на площади два квадратных метра. На этом вызове работали шесть сотрудников МЧС России и одна единица пожарной техники.
В обоих случаях пожарные подразделения оперативно справились с огнем. Ни в Поронайске, ни в Холмске в результате этих происшествий никто не пострадал.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:45 Сегодня Судебные приставы и энергетики навестили должников в Холмске
09:14 Сегодня На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске
10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
08:28 Сегодня На двух трассах Сахалина ввели ограничения для пассажирского транспорта
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
17:03 9 Декабря На Сахалине впервые в истории пройдет чемпионат России по лыжным гонкам
15:02 11 Декабря Жителей Южно-Сахалинска информируют о переезде абонентского отдела Газпрома на новое место
15:09 12 Декабря Сахалинец получил уголовное дело за то, что второй раз был задержан пьяным за рулем
10:13 19 Ноября Бережливые технологии продолжают внедрять в аэровокзале «Южно-Сахалинск»
16:02 17 Ноября ДК «Дальненский» собрал серебряных волонтеров на празднике «Золотая осень»
09:00 18 Ноября Сахалинская область занимает второе место в акции «БумБатл» среди «Малых регионов»
15:23 21 Ноября В Южно-Сахалинске с начала года ликвидировали почти 200 несанкционированных свалок
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 750 сахалинских и курильских дворов благоустроили за текущий год
- 18:12 Вчера Сахалинский Чехов-центр отметил 95-летний юбилей
- 17:04 12 Декабря В Сахалинской библиотеке прошла акция по привлечению волонтёров
- 11:22 12 Декабря В Сахалинской области наградили самых активных участников "БумБатла"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?