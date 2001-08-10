На Сахалине пожарные за ночь потушили два автомобиля – в Поронайске и Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За одну ночь пожарно-спасательные подразделения Сахалинской области дважды выезжали на тушение автомобилей. Инциденты произошли в разных городах, но в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

В Поронайске сообщение о возгорании грузового автомобиля на улице 40 лет ВЛКСМ поступило вчера, 14 декабря, в 20:53. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, расчёт прибыл на место за четыре минуты и обнаружил густой дым, идущий из кузова машины. Спасатели локализовали пожар к 20:59, а к 21:31 полностью ликвидировали его на площади один квадратный метр. На месте происшествия работали четыре человека и одна единица техники.

Второй вызов поступил сегодня, 15 декабря, в 00:45, уже в Холмске. Здесь горел легковой автомобиль, и по прибытии пожарных они увидели открытое пламя. Специалисты локализовали возгорание за шесть минут, к 00:51, а к 01:05 полностью потушили огонь на площади два квадратных метра. На этом вызове работали шесть сотрудников МЧС России и одна единица пожарной техники.

В обоих случаях пожарные подразделения оперативно справились с огнем. Ни в Поронайске, ни в Холмске в результате этих происшествий никто не пострадал.