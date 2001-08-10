Полиция Южно-Сахалинска задержала ранее судимого мужчину по подозрению в краже одежды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полицейские Южно-Сахалинска задержали 58-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в краже одежды из магазина. Ущерб от его действий, согласно материалам дела, превысил 24 тысячи рублей.
3 декабря 2025 года в дежурную часть городского УМВД поступило заявление от представителя магазина одежды о хищении товара. Сотрудники уголовного розыска немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которых им удалось установить личность подозреваемого.
Расследование показало, что вечером 8 ноября фигурант пришел в торговый центр. Под видом покупателя он зашел в магазин одежды, отобрал несколько вещей и направился в примерочную. Там мужчина снял с товара противоугонные устройства, спрятал часть одежды в сумку, а другую надел на себя под куртку. После этого он беспрепятственно покинул магазин. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, похищенную одежду злоумышленник впоследствии продал на улице неизвестным лицам.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. На данный момент полицейские проверяют возможную причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям в городе.
