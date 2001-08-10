Пожарные ликвидировали возгорание на базе отдыха в Стародубском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пожарные Долинского района оперативно ликвидировали пожар на территории базы отдыха в селе Стародубское, не допустив распространения огня на соседнее здание. Основная интрига события заключалась в осложняющей обстановке из-за сильного ветра, который создавал прямую угрозу для рядом стоящей постройки.
Сообщение о возгорании на базе отдыха в селе Стародубское поступило в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда утром 2 декабря, в 09:24. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «ПСС Сахалинской области», первые пожарные расчеты прибыли на место уже через восемь минут. На месте происшествия они обнаружили горящую хозяйственную пристройку, площадь возгорания которой достигла 30 квадратных метров.
Сильный ветер серьезно осложнял работу огнеборцев, создавая реальную угрозу перехода пламени на рядом стоящее здание. Специалисты локализовали открытое горение к 10:02, а к 12:55 пожарные полностью ликвидировали возгорание.
На тушении пожара работали силы и средства пожарно-спасательной части № 23 города Долинск и отдельного поста этой же части, расположенного в Стародубском. Всего к операции привлекли шесть сотрудников и две единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.
