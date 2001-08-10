Тихоокеанское
В Поронайском районе потушили пожар в хозяйственной постройке
09:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

16-летняя девушка лишилась денег отца после звонка «из школы»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее в дежурную часть ОМВД России «Невельский» поступило заявление от 44-летнего местного жителя по факту мошенничества. Мужчина рассказал о том, что 13 октября 2025 года в дневное время 16-летней дочери заявителя позвонил неизвестный, который представился «представителем школы» и попросил продиктовать код из смс, что подросток и сделала. Через время дочери заявителя позвонила неизвестная и сообщила, что в отношении её отца могут возбудить уголовное дело за финансирование Украины, так как ранее девушка продиктовала код из смс, а для того чтоб избежать ответственности она должна скачать приложение для видеозвонков в котором с ней свяжется мужчина и сообщит о дальнейших действиях. На следующий день неизвестный позвонил дочери заявителя в приложении и обманом убедил ее перевести денежные средства отца в размере 150000 рублей.

