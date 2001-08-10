Тихоокеанское
На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков
09:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Главу КФХ на Сахалине осудили за мошенничество с грантом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине суд признал главу крестьянского фермерского хозяйства виновной в хищении более полумиллиона рублей, выделенных ей в виде государственной субсидии. Женщина избежала реального тюремного заключения, получив условный срок.

В 2019 году предпринимательница заключила с областным министерством сельского хозяйства соглашение о получении гранта в размере трех миллионов рублей. Целью финансирования стало создание и развитие фермерского хозяйства. Однако к концу срока действия договора она не освоила 543 тысячи рублей, которые должна была вернуть в бюджет Сахалинской области.

Вместо возврата средств женщина пошла на преступление. Она подготовила и направила в министерство фиктивные документы, которые подтверждали покупку строительных материалов. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, на самом деле она никогда не приобретала эти материалы, а похитила деньги, нанеся региональному бюджету значительный ущерб.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил осужденной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также на нее возложили определенные обязанности. Приговор пока не вступил в законную силу.

