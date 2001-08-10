Молодой водитель погиб, вылетев с трассы Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в среду вечером на автодороге Южно-Сахалинск - Оха. 24-летний водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в опору освещения, от полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, молодой человек, чей стаж вождения составлял менее года, управлял автомобилем Suzuki Escudo. Двигаясь в южном направлении, он не смог удержать контроль над автомобилем, что привело к выезду с проезжей части и столкновению с дорожной инфраструктурой.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, что стало одной из причин трагических последствий. На месте происшествия он скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Окончательные причины ДТП станут известны по завершении расследования.