13:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель Toyota Belta съехал в кювет на трассе Южно-Сахалинск-Холмск

На 27-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Холмск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Пострадавший в аварии водитель самостоятельно выбрался из транспортного средства до прибытия экстренных служб.

Инцидент произошел 27 августа, когда водитель автомобиля Toyota Belta не справился с управлением. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", в 18:53 диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП. Уже через 15 минут, в 19:08, на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 51 города Анива.

Спасатели immediately приступили к осмотру места происшествия и обесточили автомобиль, отключив аккумуляторную батарею для исключения возгорания. Медицинскую помощь пострадавшему оказали сотрудники скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий ДТП привлекали четырех сотрудников МЧС и одну единицу спецтехники. Убедившись, что автомобиль не представляет опасности для окружающих, пожарные покинули место происшествия. Погибших в результате инцидента нет.

