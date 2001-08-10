Пожарные ликвидировали возгорание бульдозера на трассе Южно-Сахалинск - Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Анивского пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание бульдозера на трассе Южно-Сахалинск-Холмск, не допустив распространения огня. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, происшествие обошлось без человеческих жертв и травм.

Сообщение о возгорании на просёлочной дороге в районе 7-го километра трассы диспетчерская служба получила 27 августа в 01:50. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", уже через восемь минут первые расчеты прибыли к месту вызова и немедленно приступили к тушению. На момент прибытия пожарных кабина бульдозера горела открытым пламенем на площади четыре квадратных метра.

Огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания к 02:05, что позволило предотвратить распространение пламени на другие части спецтехники. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось к 02:52.

К тушению привлекали personnel и технику пожарно-спасательной части № 52, расположенной в селе Троицкое. Всего в ликвидации возгорания участвовали пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Причины происшедшего сейчас устанавливают специалисты.