Две соседки в Корсакове обокрали квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове две соседки украли у 49-летней женщины бытовую технику и украшения на сумму 100 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемых и вернула похищенное владелице.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже имущества. Оперативники быстро установили подозреваемых - ими оказались 38-летняя и 27-летняя соседки потерпевшей.

По данным следствия, в период с 31 июля по 8 августа 2025 года женщины заметили, что дверь в квартиру соседки не заперта, и проникли внутрь. Они вынесли телевизор, мультиварку, микроволновую печь и наручные часы, после чего спрятали украденное у себя. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). В отношении обеих фигуранток суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Все похищенные вещи полицейские изъяли и вернули законной владелице. Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.