Две соседки в Корсакове обокрали квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсакове две соседки украли у 49-летней женщины бытовую технику и украшения на сумму 100 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемых и вернула похищенное владелице.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже имущества. Оперативники быстро установили подозреваемых - ими оказались 38-летняя и 27-летняя соседки потерпевшей.
По данным следствия, в период с 31 июля по 8 августа 2025 года женщины заметили, что дверь в квартиру соседки не заперта, и проникли внутрь. Они вынесли телевизор, мультиварку, микроволновую печь и наручные часы, после чего спрятали украденное у себя. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище). В отношении обеих фигуранток суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Все похищенные вещи полицейские изъяли и вернули законной владелице. Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:58 Сегодня Приморье и Сахалин отправили за рубеж 11,8 тысяч тонн рыбопродукции
09:02 Сегодня Военные Сахалина отрабатывают взаимодействие штурмовых групп с операторами дронов
09:30 Сегодня На Сахалине за сутки произошло три пожара
08:57 Сегодня Сотрудников аэровокзала "Южно-Сахалинск" наградили в честь Дня Воздушного Флота России
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
14:45 14 Августа Пропавшая у острова Монерон женщина-дайвер спасена
11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
14:40 14 Августа Южно-Сахалинск примет XII Кубок мэра по теннису
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
Выбор редакции
- 10:32 Сегодня Невельский район готовится к традиционному "Забегу чемпионов"
- 10:34 Вчера Сахалинцам напомнили, что отцы и родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком
- 10:57 15 Августа Мастер-классы и концертную программу подготовили к "Яблочному спасу" в Южно-Сахалинске
- 09:49 15 Августа Военные Сахалина отработали борьбу с дронами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?