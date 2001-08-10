21-летний житель Поронайска напал на полицейских при проверке документов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Поронайска, который ударил сотрудника полиции при проверке документов. Инцидент произошел 19 июля на морском побережье в районе улицы Комсомольской.

Как сообщает ТИА "Острова" в следственном управлении СК по Сахалинской области, полицейские выехали на вызов о пьяном молодом человеке на побережье. По версии следствия, задержанный отказался предъявлять документы и проследовать в отделение, после чего нанес удар одному из сотрудников в область челюсти.

После инцидента правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. В настоящее время следователи собирают и фиксируют доказательства по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).