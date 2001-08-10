Житель Приморья обманул сахалинца при аренде несуществующей квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по Южно-Сахалинску завершило расследование уголовного дела против 30-летнего жителя Приморского края, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина размещал в интернете фальшивые объявления о сдаче квартиры во Владивостоке и похитил у доверчивых арендаторов более 17 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, злоумышленник, проживающий в поселке Новошахтинский, выложил в сеть объявление о сдаче жилья, которым не владел. Один из жителей Южно-Сахалинска, планировавший отпуск во Владивостоке, перевел ему 5 тысяч рублей в качестве задатка, после чего мошенник перестал отвечать на сообщения. По аналогичной схеме обвиняемый обманул двух женщин из Биробиджана и Хабаровска, получив от них еще 12 тысяч рублей.

Следствие квалифицировало действия фигуранта по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба. Уголовное дело уже передано в суд, где будет рассмотрено в ближайшее время. По данным правоохранительных органов, злоумышленник действовал умышленно, используя доверие граждан для хищения денежных средств.