Пожарные оперативно ликвидировали возгорание автокрана на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июля на 80-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло возгорание автокрана. Пожарные оперативно справились с огнем, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ, сигнал о пожаре поступил в 11:43. Уже через 20 минут расчет пожарных из села Взморье прибыл на место происшествия и приступил к тушению горящей кабины автокрана.

Пожарные локализовали возгорание к 12:14, а к 12:40 полностью ликвидировали пожар. В операции участвовали 2 спасателя и 1 единица спецтехники. Причины происшествия сейчас устанавливают специалисты.