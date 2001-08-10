Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после падения мальчика из окна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области начала проверку в связи с инцидентом, когда десятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Поронайске. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, происшествие произошло 24 апреля около 23 часов, и на место инцидента оперативно прибыла скорая помощь. Ребенок выжил и был госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения.

В рамках проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего. Специалисты также исследуют работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, чтобы определить, какие меры были предприняты для обеспечения безопасности детей. Прокуратура взяла ситуацию под контроль, чтобы гарантировать, что все аспекты инцидента будут тщательно изучены.

По итогам проверки, если будут выявлены основания, прокуратура примет необходимые меры реагирования. Это может включать в себя как административные, так и уголовные меры в отношении должностных лиц, ответственных за безопасность детей. Прокуратура нацелена на то, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем, обеспечивая защиту прав несовершеннолетних в регионе.