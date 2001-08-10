Сахалинка лишилась полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки в полицию Сахалинской области поступили обращения от нескольких граждан, ставших жертвами мошенников, использующих разнообразные схемы обмана. Эти случаи подчеркивают важность бдительности и осторожности при взаимодействии с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Одна из пострадавших, 57-летняя жительница Южно-Сахалинска, нашла в мессенджере рекламу о продаже лекарства для собак по очень привлекательной цене. Она перешла по ссылке и оказалась на поддельном сайте, имитирующем интернет-аптеку. Женщина ввела данные своей банковской карты и перевела 16 850 рублей. После оплаты ей сообщили, что лекарства нет в наличии, и пообещали вернуть деньги через сутки, однако мошенники исчезли, не выполнив своих обещаний.

Другой случай произошел с 19-летней девушкой, которая решила вложить деньги в инвестиции. Она нашла группу в мессенджере, обещающую высокую доходность, и оставила заявку. С ней связался "куратор", который убедил ее перевести 34 000 рублей на указанный счет, после чего перестал выходить на связь. Также 47-летняя женщина стала жертвой лжесотрудника банка, который под предлогом накопленных бонусов выманил у нее код из SMS и перевел 151 554 рубля на свой счет.

Некоторые случаи мошенничества оказались особенно изощренными. Например, 62-летняя сахалинская пенсионерка потеряла 79 990 рублей после разговора с мошенником, который представился сотрудником страховой компании. Он выманил у нее код из SMS, а затем, воспользовавшись видеосвязью, списал деньги с карты. 69-летний житель Корсакова также попался на уловку мошенников, которые убедили его установить специальное приложение для "инвестиций", в результате чего он потерял 120 000 рублей.

В Охе 70-летний мужчина лишился 27 000 рублей, поверив обещаниям высокой прибыли от инвестиций в нефтегазовую отрасль.

Наиболее шокирующий случай произошел с 37-летней женщиной из Углегорского района, у которой мошенники через ее 13-летнего сына оформили кредиты на сумму более 500 000 рублей. Под предлогом регистрации в новой системе "электронного дневника" они выманили у мальчика код из SMS и получили доступ к его аккаунту на "Госуслугах".

Затем мошенники убедили подростка "обезопасить" счета, что привело к переводу денег с материнских карт и оформлению онлайн-кредита на миллион рублей. В настоящее время полиция проводит расследование по всем указанным случаям.