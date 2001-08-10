Житель Охи скрывался от полиции более восьми месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинская городская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется в самовольном оставлении места жительства с целью уклонения от административного надзора. Молодой человек, ранее неоднократно судимый, нарушил установленные судом ограничения и скрывался от правоохранительных органов более восьми месяцев.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе прокуратуры, после освобождения из мест лишения свободы суд назначил обвиняемому административный надзор сроком на три года. Мужчина обязан был дважды в месяц регистрироваться в органах внутренних дел и не имел права покидать территорию Охинского муниципального округа. Однако, зная об этих ограничениях, он в апреле 2024 года самовольно покинул место жительства в Охе и не появлялся для регистрации.

В декабре 2024 года правоохранители задержали обвиняемого в Южно-Сахалинске, где он проживал с знакомой. Мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что намеренно скрывался от контроля полиции. Уголовное дело уже передали в Охинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемому грозит до одного года лишения свободы.