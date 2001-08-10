На трассе Южно-Сахалинск - Оха сгорел грузовик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 апреля на 63 км трассы Южно-Сахалинск-Оха произошло возгорание грузовика. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь, предотвратив возможные последствия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу Долинского пожарно-спасательного отряда в 17:29. Уже через 11 минут, в 17:40, сотрудники прибыли на место и приступили к тушению. К этому моменту открытым пламенем горела кабина грузовика.

Пожарные локализовали очаг возгорания в 17:45, а к 18:05 полностью ликвидировали пожар. В тушении участвовали отдельный пост №23 из села Стародубское и ПСЧ №23 из Долинска. На месте работали 4 человека и 2 единицы техники.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока устанавливают специалисты.