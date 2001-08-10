На Сахалине провели 104 проверки в рамках операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился первый этап масштабной оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант - 2025", направленной на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. В ходе мероприятий сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области совместно с полицией и Росгвардией провели 104 проверки, выявив 175 административных правонарушений.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД, в рамках операции проверили 215 иностранных граждан. Среди выявленных нарушений лидируют несоблюдение правил въезда и пребывания на территории РФ (90 случаев), незаконная трудовая деятельность (31 случай) и нарушение иммиграционных правил (18 случаев). Также сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 26 нарушений в сфере дорожного движения, совершённых иностранцами.

Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт по месту пребывания) и зарегистрировали три факта, содержащих признаки преступлений. Среди них - фиктивная регистрация по месту жительства, организация незаконной миграции и подделка документов. В настоящее время сотрудники УМВД проводят процессуальные проверки по всем выявленным фактам, чтобы принять решения в рамках действующего законодательства.