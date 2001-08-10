В Корсакове горел электрощит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 марта в 16:59 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на ул. Парковая, 21/1. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту его прибытия в подвале многоквартирного жилого дома было обнаружено горение в электрощите.

В 17:11 возгорание было локализовано, а в 17:13 полностью ликвидировано на квадратном метре. В тушении участвовали 7 сотрудников и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.