Работники Чеховского пожарно-спасательного отряда потушили нежилой дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о возгорании постройки в Чехове поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда 13 марта в 00 часов 48 минуты. Через 1 минуту работники отряда прибыли на ул. Кирова 5А и приступили к тушению. К этому моменту площадь пожара составляла 300 квадратных метров – по всей площади открытым пламенем горел расселенный частный дом, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".

Локализовать очаг горения работникам пожарно-спасательной службы удалось в 03 час 01 минут, а в 06 часов 31 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие пожарно-спасательная часть № 10 с. Чехов.

В тушении было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.