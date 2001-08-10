На Сахалине осудили директора и главбуха фирмы, нелегально торговавших рыбой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области приговор суда выслушал генеральный директор фирмы в Охинском районе и бухгалтер, который подтолкнул его заниматься нелегальным бизнесом - изготовлением рыбной продукции и её продажей без предусмотренных законодательством маркировки и документов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием было установлено, что финансист, организовавший противоправную деятельность, осуществлял общую координацию по покупке и транспортировке рыбы-сырца лососёвых пород на склад-рефрижератор, а также по производству и продаже немаркированной продукции. В свою очередь генеральный директор фирмы и по совместительству учредитель контролировал весь процесс, руководил работниками своего предприятия и вёл учёт товаров, подготовленных для реализации в нарушение законодательства Российской Федерации.
Противоправная деятельность была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с сотрудниками Следственного отдела ОМВД России по Охинскому муниципальному округу.
По итогу расследования обвиняемым был инкриминирован незаконный оборот почти 500 кг лососевой икры и около 9 тонн мороженой рыбы кеты. Свою вину участники преступной группы не признали.
Рассмотрев материалы уголовного дела, Охинский городской суд назначил бухгалтеру наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Генеральный директор фирмы также приговорён к условному лишению свободы на срок 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком на 2 года и со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
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