Тихоокеанское
информационное агентство
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11:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иностранец на Курилах за 15 тысяч рублей пытался доказать, что владеет русским языком

Иностранец на Курилах за 15 тысяч рублей пытался доказать, что владеет русским языком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Северо-Курильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 42-летнего иностранного гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лица за совершение заведомо незаконного бездействия, если это деяние не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый, находясь в миграционном пункте ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу, 21 января 2025 года в целях прекращения проверки подлинности выданных ему сертификата, удостоверяющего владение русским языком, и патента, разрешающего работу на территории Российской Федерации, лично передал сотруднику полиции в конверте денежную взятку в размере 15 тысяч рублей, положив их на стойку приема документов. Однако преступные действия иностранного гражданина не были доведены до конца, поскольку сотрудник миграционного пункта от получения взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу.

Органами правопорядка обвиняемый задержан, после чего ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными.

Уголовное дело направлено Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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