Иностранец на Курилах за 15 тысяч рублей пытался доказать, что владеет русским языком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурором Северо-Курильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 42-летнего иностранного гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лица за совершение заведомо незаконного бездействия, если это деяние не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органами предварительного расследования установлено, что обвиняемый, находясь в миграционном пункте ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу, 21 января 2025 года в целях прекращения проверки подлинности выданных ему сертификата, удостоверяющего владение русским языком, и патента, разрешающего работу на территории Российской Федерации, лично передал сотруднику полиции в конверте денежную взятку в размере 15 тысяч рублей, положив их на стойку приема документов. Однако преступные действия иностранного гражданина не были доведены до конца, поскольку сотрудник миграционного пункта от получения взятки отказался, сообщив о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу.

Органами правопорядка обвиняемый задержан, после чего ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором Северо-Курильского района достаточными.

Уголовное дело направлено Северо-Курильский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение данных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.