Жительница Корсакова подозревается в присвоении чужого имущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 30 – летнего жителя Поронайского района, у которого были похищены денежные средства в размере 14 100 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя ранее судимая гражданка. Как выяснилось, мужчина познакомился с ней в Поронайске, и вскоре они решили попробовать совместно пожить в Корсаковском районе, где женщина работала.
Потерпевший передал женщине деньги для аренды жилья, рассчитывая позже переехать к ней. Однако после оформления договора найма арендодатель выселил женщину из-за несоответствия условиям съема квартиры.
Тогда потерпевший попросил вернуть деньги, поскольку отношения между ними прекратились, а жилье так и не было снято для совместного проживания. Но женщина, получившая компенсацию от владельца квартиры, решила оставить эти средства себе, распорядившись ими по собственному усмотрению.
По заявлению гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ-присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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