Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2025
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17:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Долинской городской прокуратурой по факту проникновения мужчины в детский сад организована проверка

Долинской городской прокуратурой по факту проникновения мужчины в детский сад организована проверка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинской городской прокуратурой по факту проникновения мужчины в детский сад организована проверка, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка уполномоченным органам соблюдения прав несовершеннолетних воспитанников на охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Одновременно, прокуратурой будет дана оценка действиям охранного предприятия.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

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