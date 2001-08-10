Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинской городской прокуратурой по факту проникновения мужчины в детский сад организована проверка, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В ходе проверки будет дана оценка уполномоченным органам соблюдения прав несовершеннолетних воспитанников на охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Одновременно, прокуратурой будет дана оценка действиям охранного предприятия.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.