Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2025
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Почти 20 пассажиров с кишечной инфекцией сняли с поезда "Кисловодск – Тында"
15:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 20 пассажиров с кишечной инфекцией сняли с поезда "Кисловодск – Тында"

Почти 20 пассажиров с кишечной инфекцией сняли с поезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С поезда «Кисловодск - Тында» в Минеральных Водах с симптомами кишечной инфекции сняли 18 пассажиров, в том числе 12 детей, пишет ИА "Порт Амур".

"Организованная группа детей в сопровождении взрослых следовала из города Нальчик в Саратовскую область, где проживают. Сейчас ребята госпитализированы в инфекционное отделение Минераловодской больницы. Все дети осмотрены педиатром, инфекционистом, взяты все необходимые лабораторные анализы в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами, назначена и проводится терапия в соответствии с клиническими рекомендациями", - сообщает министерство здравоохранения Ставропольского края.

Уточняется, что состояние детей удовлетворительное.

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