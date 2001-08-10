За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие дни (с 6 по 8 января) на Сахалине зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 338 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 20 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- кроме этого, задержаны 50 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 3 водителя;
- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;
- 15 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 8 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 13 водителей - управляющих ТС, незарегистрированными в установленном порядке;
- 18 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 19 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 2 водителя - управляющих автомобилем без государственных регистрационных знаков.
Составлено 10 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 20 автомобилей.
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