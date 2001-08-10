За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни (с 6 по 8 января) на Сахалине зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил телесные повреждения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 338 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 20 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 50 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 3 водителя;

- 1 водитель - не пропустивший пешеходов на «зебре»;

- 15 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 8 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 13 водителей - управляющих ТС, незарегистрированными в установленном порядке;

- 18 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 19 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

- 2 водителя - управляющих автомобилем без государственных регистрационных знаков.

Составлено 10 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 20 автомобилей.