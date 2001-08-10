Сахалинка, пытаясь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы о хищении денежных средств путём обмана. Женщина сообщила, что ей поступил звонок в мессенджере, где звонивший представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её личный кабинет был взломан, и для восстановления доступа требуется сообщить код из полученного SMS. Заявительница выполнила эту просьбу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

После этого ей позвонил другой человек, который представился сотрудником «Росфинмониторинга». Он утверждал, что для обеспечения безопасности её финансов необходимо подать заявление в банк, снять все деньги со счёта и перевести их на так называемый «безопасный счёт». Женщина последовала этим указаниям и перевела 100 000 рублей на предоставленные ей реквизиты. Затем злоумышленник попросил прислать ему фото чеков, подтверждающих операцию.

Когда женщина попыталась снова войти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», она обнаружила, что он заблокирован. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.