Сахалинка, пытаясь "восстановить доступ" к Госуслугам, потеряла 100 000 рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы о хищении денежных средств путём обмана. Женщина сообщила, что ей поступил звонок в мессенджере, где звонивший представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её личный кабинет был взломан, и для восстановления доступа требуется сообщить код из полученного SMS. Заявительница выполнила эту просьбу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
После этого ей позвонил другой человек, который представился сотрудником «Росфинмониторинга». Он утверждал, что для обеспечения безопасности её финансов необходимо подать заявление в банк, снять все деньги со счёта и перевести их на так называемый «безопасный счёт». Женщина последовала этим указаниям и перевела 100 000 рублей на предоставленные ей реквизиты. Затем злоумышленник попросил прислать ему фото чеков, подтверждающих операцию.
Когда женщина попыталась снова войти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», она обнаружила, что он заблокирован. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в правоохранительные органы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 00:58 21 Декабря GTA San Andreas для Андроид: советы для новичков
- 01:00 21 Декабря Как выбрать и использовать плампер для создания объема губ
- 01:01 21 Декабря Что такое белая доставка из Китая и каковы её преимущества?
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 14:12 Вчера В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
- 11:45 Вчера В Южно-Сахалинске открылся "центр добра"
- 14:08 26 Декабря Сахалинские школьники побродили по "Литературному лабиринту"
- 09:31 25 Декабря Министр спорта России проведёт пресс-конференцию по Российско-Китайским играм
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?