Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2024
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15:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске прокуратура заставила починить городскую лестницу

В Холмске прокуратура заставила починить городскую лестницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к прокурору Сахалинской области обратилась жительница города Холмска с заявлением о принятии мер прокурорского реагирования по факту ненадлежащего состояния лестницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что лестница, расположенная от железнодорожного переезда до ул. Деповская города Холмска, находится в ненадлежащем состоянии, требует ремонта и замены 16-ти ступеней.

По результатам принятых Холмской городской прокуратурой мер прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, произведена замена ступеней.

Права граждан восстановлены.

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