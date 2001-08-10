Тихоокеанское
информационное агентство
3 Декабря 2024
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12:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске поезд насмерть сбил женщину

В Южно-Сахалинске поезд насмерть сбил женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поезд сбил женщину в Южно-Сахалинске сегодня днём, 3 декабря, пишет astv.ru.

По предварительной информации, горожанка переходила пути на улице Ленина, в районе Пенсионного фонда, несмотря на приближение пассажирского состава.

Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. На место происшествия прибыли медики скорой помощи. Спасти женщину не удалось.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Фото: очевидцы

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