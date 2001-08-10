Сахалинка и две ее дочери предстанут перед судом за торговлю нелегальными морепродуктами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной предпринимательницы, которая вместе с двумя своими дочерями наладила на территории островного региона оборот немаркированной рыбной продукции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили следователи, фигурантки покупали у неустановленных лиц крупные партии икры горбуши и морепродуктов, изготовленных из кеты, форели, палтуса, нерки и горбуши. При этом на товары изначально не было документов, подтверждающих легальность их происхождения.

Далее продукция перерабатывалась в производственном цехе по месту жительства родительницы. Затем немаркированные деликатесы родственницы отвозили для дальнейшей продажи в два магазина, один из которых находился в Южно-Сахалинске и принадлежал 65-летней фигурантке. Вторая торговая точка была зарегистрирована на одну из её дочерей и располагалась в городе Корсакове.

Противоправная деятельность семейного подряда была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области.

В результате проведённых мероприятий полицейские изъяли из незаконного торгового оборота свыше тонны нелегальной рыбной продукции общей стоимостью чуть более 2,2 млн рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время материалы возбуждённых в отношении женщины и её дочерей уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.