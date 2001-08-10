Тихоокеанское
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В Углегорске на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку

В Углегорске на пешеходном переходе сбили десятилетнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 октября 2024 года в 17 часов 15 минут в районе дома 151А по улице Победы г. Углегорска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 54-летний водитель, управляя автомобилем «Infiniti», двигаясь в западном направлении по ул. Победы, не предоставил преимущество в движении пешеходу и совершил наезд на 10-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

Проводится проверка.

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