В Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей введи режим повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности из-за частых случаев выхода медведей. Также увеличена численность рабочих групп для реагирования на подобные инциденты, сообщает ТК "41 Регион".

Министерство лесного и охотничьего хозяйства провело оперативное рабочее совещание, на котором были приняты ряд решений по обеспечению безопасности жителей региона.

«На территории Камчатского края участились выходы медведей на территории населенных пунктов. По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова министерство лесного и охотничьего хозяйства переведено на усиленный режим работы. Сегодня мы провели совещание с охотопользователями, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность на территориях близ населенных пунктов. В нашем ведомстве будет организовано ежедневное дежурство. Каждый случай выхода хищника на территорию населенного пункта будет разобран и будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, на совещании присутствовали представители органов местного самоуправления для того, чтобы совместно скоординировать работу. Решили увеличить количество оперативных групп, которые будут оказывать содействие органам правопорядка при реагировании на выход в населенный пункт хищников», - сказал министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрий Щипицын.

Отметим, рабочая группа по реагированию на выход хищников есть в каждом населенном пункте Камчатки. В Петропавловск-Камчатском городском округе их четыре. В каждой группе состоят минимум три человека.