На Сахалине задержали браконьера, который ловил сачком лососей, икру забирал, а рыбу выбрасывал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Углегорскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя п. Шахтерска за незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, находясь в районе устья реки Ичара в Углегорском районе, при помощи запрещенного орудия лова - сачка, осуществлял незаконную добычу рыб лососевых пород и заготовку икры. Противоправные действия гражданина были пресечены сотрудниками полиции и инспекторами рыбоохраны.

На момент задержания мужчина успел заготовить около 5 килограмм икры на 131 тысячу рублей. Вспоротую рыбу он выбрасывал обратно в реку.

Своими умышленными действиями подозреваемый причинил ущерб водным биоресурсам на сумму 131 799 тысяч рублей.

Незаконно добытые биоресурсы и орудие лова изъято и помещены на ответственное хранение. Дознание по уголовному делу продолжается.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.