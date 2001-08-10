Две жительницы Курильского района обвиняются в экстремистской деятельности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц Курильска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, обвиняемые, являясь участниками ликвидированной религиозной организации, признанной решением суда экстремистской, путем склонения вовлекали жительницу Курильска к участию в деятельности этой организации, методами убеждения и внушения, посредством обучающих встреч, с использованием религиозных материалов на различных электронных и бумажных носителях среди которых находились включенные в Федеральный список экстремистских материалов.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ПУ ФСБ России по Сахалинской области.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.
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