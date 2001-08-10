Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2024
Сейчас 04:20
87,30|93,96|66,91
На Курилах медведь топчет грядки и пугает местных жителей
18:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Две жительницы Курильского района обвиняются в экстремистской деятельности

Две жительницы Курильского района обвиняются в экстремистской деятельности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц Курильска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, обвиняемые, являясь участниками ликвидированной религиозной организации, признанной решением суда экстремистской, путем склонения вовлекали жительницу Курильска  к участию в деятельности этой организации, методами  убеждения и внушения, посредством обучающих встреч, с использованием религиозных материалов на различных электронных и бумажных носителях среди которых находились включенные в Федеральный список экстремистских материалов.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?