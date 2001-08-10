Сахалинку будут судить за торговлю наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что в марте текущего года фигурантка, посредством сети Интернет, осуществила заказ наркотического средства у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Следуя подробным инструкциям, полученным в ходе анонимной переписки, гражданка осуществила перевод 20 тысяч рублей и получила сведения с координатами тайников, из которых можно было забрать приобретенный наркотик.

Прибыв на территорию лесного массива в пригороде Южно-Сахалинска, фигурантка нашла по фотографиям нужное место и подняла с земли 4 полимерных пакетика с дурманом. Запрещенные к обороту вещества она перенесла к себе в машину, где для удобства сразу расфасовала часть наркотика на разовые дозы и спрятала их в сумку и в кошелек.

Далее она отправилась по своим делам, но в районе улицы 2-ой Центральной была остановлена экипаж ДПС для проверки документов. Поведение гражданки вызвало у инспекторов подозрение, что она может перевозить запрещённые к обороту предметы или вещества. В результате, спрятанные в вещах наркотики были обнаружены полицейскими при последовавшем досмотре.

Проведенная экспертиза показала, что у обвиняемой было обнаружено и изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 3,38 грамма, что образует крупный размер.

Таким образом, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.