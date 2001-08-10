Сахалинку будут судить за торговлю наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе следствия установлено, что в марте текущего года фигурантка, посредством сети Интернет, осуществила заказ наркотического средства у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Следуя подробным инструкциям, полученным в ходе анонимной переписки, гражданка осуществила перевод 20 тысяч рублей и получила сведения с координатами тайников, из которых можно было забрать приобретенный наркотик.
Прибыв на территорию лесного массива в пригороде Южно-Сахалинска, фигурантка нашла по фотографиям нужное место и подняла с земли 4 полимерных пакетика с дурманом. Запрещенные к обороту вещества она перенесла к себе в машину, где для удобства сразу расфасовала часть наркотика на разовые дозы и спрятала их в сумку и в кошелек.
Далее она отправилась по своим делам, но в районе улицы 2-ой Центральной была остановлена экипаж ДПС для проверки документов. Поведение гражданки вызвало у инспекторов подозрение, что она может перевозить запрещённые к обороту предметы или вещества. В результате, спрятанные в вещах наркотики были обнаружены полицейскими при последовавшем досмотре.
Проведенная экспертиза показала, что у обвиняемой было обнаружено и изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 3,38 грамма, что образует крупный размер.
Таким образом, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Жительница Южно-Сахалинска незаконно прописала в квартире 22 иностранца
08:48 Сегодня Нейроколобок ВТБ поможет среднему и малому бизнесу в сфере торговли и услуг
09:08 Сегодня Сахалинку будут судить за торговлю наркотиками
09:36 Сегодня Родителям Южно-Сахалинска напоминают, что на них лежит ответственность за безопасность детей на летних каникулах
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
- 17:42 24 Мая Неделя тематических приемов по вопросам материнства и детства пройдет в общественной приемной председателя "Единой России"
17:26 24 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают приобрести продукцию птицефабрики
18:38 24 Мая Рабочая группа по СВО в докладе президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
09:07 12 Мая Юные поронайские баскетболисты отличились на соревнованиях в Южно-Сахалинске
15:22 6 Мая В семи районах Сахалина ожидается сильный ветер и мокрый снег
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?