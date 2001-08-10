На Камчатке ворота убили слесаря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В поселке Палана Тигильского района слесарь демонтировал железные ворота в гараже. Во время работы одна из створок сошла с петель и упала на мужчину, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на краевую прокуратуру.

21 мая 40-летний слесарь топливной аппаратуры демонтировал железные ворота в гараже на территории дизельной электростанции. В какой-то момент одна из створок сорвалась с петель и упала на мужчину. Сильный удар пришелся на голову, и от полученной травмы мужчина скончался в больнице.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту этого происшествия.