Задержан житель Краснодарского края, обманувший сахалинку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Курганинска Краснодарского края по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант, находясь по месту жительства в городе Курганинске, с использованием телефона зарегистрировал страницу в социальной сети под вымышленным именем, где с целью извлечения материальной выгоды, познакомился с 21-летней жительницей Корсакова. Девушку не смутило, что на странице её собеседника не было никаких записей и фотографий, а в друзьях находилась только она одна.

В ходе постоянного общения в виде сообщений и звонков (при этом номер телефона был скрыт) фигурант рассказал потерпевшей, что его отец сильно болен и что нужны денежные средства на лечение. После чего фигурант обратился к потерпевшей с просьбой занять ему денежные средства на лечение родственника. Заявительница из чувства сострадания, согласилась оказать материальную помощь и дать деньги в долг.

Будучи введенной в заблуждение, в период с 15 декабря 2022 года по 7 января 2023 года потерпевшая осуществила 30 операций по переводу денежных средств в общей сумме 206 556 рублей, которые были личными накоплениями на оплату обучения. Также, небольшую часть средств заявительница переводила с кредитной карты. Когда девушка стала требовать вернуть долг, обвиняемый заблокировал ее страницу в социальной сети и удалил свою. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Сотрудники корсаковской полиции установили личность злоумышленника и направились в командировку в Краснодарский край для проведения всех необходимых оперативно-следственных мероприятий. Там фигурант был задержан. Свою вину он признал полностью и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.