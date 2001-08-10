Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2024
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Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
09:20, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В последний день октября на Сахалине произошло 13 ДТП, 1 человек погиб

В последний день октября на Сахалине произошло 13 ДТП, 1 человек погиб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 136 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

9 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

11 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;

9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

4 водителя - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);

1 водитель - не предоставивший преимущество в движении пешеходам;

13 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;

4 водителя - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 13 автомобилей.

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