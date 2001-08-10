В последний день октября на Сахалине произошло 13 ДТП, 1 человек погиб
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 136 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 8 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- кроме этого, задержаны 10 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
9 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
11 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
2 водителя - управляющих транспортным средством незарегистрованным в установленном порядке;
9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
4 водителя - управляющих транспортными средствами с наличием технических неисправностей (глушители);
1 водитель - не предоставивший преимущество в движении пешеходам;
13 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
4 водителя - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 13 автомобилей.
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